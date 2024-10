Calabria, tornano le ‘Sardine’: assemblea territoriale rivolta al futuro

All’indomani del risultato elettorale intendiamo incontrarci, discutere del risultato elettorale e immaginare per ora un’opposizione che viva nelle piazze e in tutti gli spazi dove sarà possibile far sentire la nostra voce in questi cinque anni di governo di centrodestra che abbiamo davanti.

QUANDO

Le Sardine cosentine si riuniscono in un’assemblea territoriale che si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 18:00, presso il DAM (Dipartimento Autogestito Multimediale) all’Unical.

Leggi anche

Costruire una rete, lavorare da domani a un altro mondo possibile che archivi definitivamente la stagione di neoliberismo e di depauperamento del welfare, che ha permesso che l’odio e la xenofobia riemergessero in un tessuto sociale distrutto. Partiamo dai valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e dell’antisessismo praticandoli. Partiamo dalla lotta all’omotransfobia e dalla lotta al negazionismo climatico. Rivendichiamo il diritto ad una sanità pubblica di qualità e a un’istruzione di qualità accessibile a tutti e a tutte, di avere eguale accesso ad un lavoro dignitoso. Interviene Jasmine Cristallo.