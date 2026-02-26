‘Calabria significa casa’, Nyumba chiude con Reggio e Lamezia

16 tappe, tante emozioni. Dopo la proiezione del docufilm Nyumba, i dibattiti a più voci con Bottero, Del Grosso ed i protagonisti del film e del territorio

Stamattina il secondo appuntamento a Corigliano, al cinema Metropol. E poi l’avvio verso la chiusura dell’evento CALABRIA SIGNIFICA CASA. Le tappe sono diventate 16 le tappe, di 13 che erano in partenza, ma non bastano: ad aprile il progetto NYUMBA tornerà in Calabria.

Grandi emozioni in ogni sala: dopo la proiezione del docufilm ideato e scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso, prodotto da Indaco Film con il sostegno della Calabria Film Commission, ogni dibattito ha permesso di aggiungere un tassello importante.

Le ultime due tappe prevedono matinée e soirée, sempre alla presenza di sceneggiatrice e regista.

Venerdì 27 febbraio 2026 a Reggio Calabria, al cinema Odeon. Alle ore 10:30 l’appuntamento riservato alle scuole prevede, nel dibattito successivo alla proiezione, gli interventi di Moussa Cissokho, uno dei cinque protagonisti, Domenico Mantegna (sindaco di Benestare e delegato al Welfare Città Metropolitana Reggio Calabria), Bruna Mangiola (Casa di Lena, Caritas), Anna Rita Galletta (dirigente scolastico Ite Piria), Paolo Minuto (docente Un. per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria).

La sera, alle 18, il dibattito successivo sarà moderato dalla giornalista Paola Suraci. A Paola Bottero e Francesco Del Grosso si affiancheranno i protagonisti Moussa Cissokho, Abdoulaye Balde, Alex Sowe, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, la Presidente della Cooperativa Pathos Maria Paola Sorace, Bruna Mangioladi Casa Di Lena e Caritas, Maria Rosa Monterosso, DS del Liceo Scientifico Volta, Paolo Minuto, docente Un. per stranieri Dante Alighieri Reggio Calabria.

Lunedì 2 marzo si chiude questa tornata a Lamezia Terme.La protagonista Hafsa Abdoulahi Alì sarà presente, con la sceneggiatrice, il regista e la sand artist Rachele Strangis,ad entrambi gli appuntamenti.

La mattina alle 10, all’auditorium del Liceo Campanella, Marcella De Sarro e Valeria Lio, studentesse 4B liceo classico, modereranno il dibattito successivo alla proiezione, cui si aggiungeranno Annalisa Spinelli, assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Susanna Mustari, DS polo liceale “Campanella Fiorentino”.

Alle 18 la giornalista Maria Scaramuzzino modererà l’ultimodibattito del tour. Ingresso gratuito al cinema teatro Costabile, con il sindaco Mario Murone, don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud, Giampaolo Calabrese, direttore Calabria Film Commission.