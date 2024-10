Calabria: il Sistema Aeroportuale strategico per il rilancio della regione

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso gli uffici della Sacal SPA, il primo incontro istituzionale tra il Dott. Giulio De Metrio, presidente della Sacal, il dott. Aldo Ferrara e l’Avv Dario Lamanna, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Unindustria Calabria.

Nel corso dell’incontro si sono tracciate, in un’ottica di sinergia e complementarità, le prime linee guida di un processo di profonda collaborazione che vede al centro dello sviluppo della regione Calabria il Sistema Aeroportuale calabrese, non solo quale infrastruttura strategica ma anche potente facilitatore di interconnessione e principale fattore di apertura di un territorio votato all’internazionalizzazione.

Una visione del futuro ambiziosa che si focalizza su pochi ma fondamentali driver di sviluppo: infrastrutture, mobilità, attrazione degli investimenti e, come più volte ribadito dal Presidente Ferrara, reshoring e innovazione.

“L’’accessibilità al territorio è requisito indispensabile per lo sviluppo della regione, per attrarre investimenti, agevolare gli scambi e soprattutto reshoring e internalizzazione- ha affermato Aldo Ferrara. Gli aeroporti svolgono a beneficio dell’intera regione Calabria il ruolo di generatore di opportunità lavorative, catalizzatori di iniziative di investimento e volano straordinario nei confronti di alcuni settori economici, come quelli legati al turismo, all’industria, alla logistica, ai trasporti e al commercio”.