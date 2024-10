Calabria Sona all’esposizione internazionale Womex 2019

Per il secondo anno consecutivo la musica e festival Made in Calabria verranno rappresentati al WOMEX con il grande network Calabria Sona.

Il Womex – l’Esposizione Internazionale di World Music – nata a Berlino, quest’anno si terrà a Tampere in Finlandia.

A guidare la missione il responsabile generale di Calabria Sona Giuseppe Marasco che è stato inserito nel Board di Italian World Beat (Rete di Promozione Nazionale nei contesti Internazionali della World Music). Quest’anno inoltre il progetto Calabria Sona è inserito nelle attività sostenute dall’ufficio Italia Music Export-SIAE.

Una grande opportunità per l’ormai famoso circuito calabrese, una vetrina internazionale che da visibilità ai propri artisti, festival e attività che identificano un territorio ma che parlano al futuro.

Calabria Sona promuoverà le proprie attività in questa importante esposizione internazionale nella quale è sempre mancato un riferimento legato alla nostra musica e ai nostri artisti.

Al Womex è rappresentato l’intero establishment musicale mondiale, mai la Calabria aveva avuto modo di entrare in questa mostra/evento.

Quindi una grande momento globale per Calabria Sona che attraverso la musica ha fatto conoscere questa parte di mondo ai tanti operatori e appassionati in un settore nel quale la Calabria potrebbe davvero diventare un tassello importante.

La musica è veicolo promozionale per un territorio, per la propria cultura, per la propria enogastronomia e per i propri luoghi.

Calabria Sona intende la musica come un vero e proprio movimento culturale, ormai multi generazionale che sta acquisendo sempre maggiore seguito e prestigio, si tratta certo di valorizzare gli artisti per mezzo di un incubatore di idee, iniziative e produzioni, una piattaforma operativa (e in continua evoluzione) che agevola il “successo” della nostra musica.

Calabria Sona delinea il suo mood e lo grida a gran voce: Esportare musica ma anche importare turismo. E questi sono i luoghi giusti per farci conoscere.

Al Womex, Calabria Sona, avrà modo di interagire con tutti gli operatori nei tanti incontri B2B, è stata inserita con i propri artisti e festival nel catalogo ufficiale sia del Festival che della delegazione italiana. Un grande salone che permette di incontrare operatori Italiani, direttori artistici, manager, media e festival e confrontarsi con le più grandi realtà.

Giuseppe Marasco ci dice: –“E’ importante tornare per consolidare rapporti e intraprendere nuovi progetti dettati anche da una richiesta internazionale che spesso non coincide con la nostra “offerta”, è stato importante vedere l’interesse per i progetti che in questi anni abbiamo costruito per rendere la nostra offerta più “cosmopolita”; La nostra musica piace ma ha bisogno di un sostegno per poter varcare i confini locali, ci confrontiamo per sensibilizzare gli artisti ma anche la politica su cosa ci sarebbe da fare in questo settore”.

Marasco rappresenterà al Womex anche It-Folk la rete nata all’interno del MEI (meeting etichette indipendenti) e Rete dei Festival, dedicata agli artisti e ai festival italiani di world e folk music.

Calabria Sona torna al Womex dopo la partecipazione nel 2018 a Las Palmas di Gran Canaria, dopo il Visa for Music del Marocco e il Midem di Cannes. Un impegno non indifferenze sostenuto direttamente dalla rete.