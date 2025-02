Da Reggio a Bruxelles, i Consiglieri FI: ‘Calabria Straordinaria grande vetrina per la città’

Il meeting promozionale “Calabria Straordinaria” è stato un appuntamento fondamentale per valorizzare l’immagine di Reggio e dell’intera Calabria davanti ai vertici delle istituzioni europee e ai rappresentanti di altri Paesi. Dalla presenza del Commissario europeo per le politiche giovanili Glenn Micallef alla Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola, l’evento ha segnato un momento di grande visibilità per la nostra terra.

Decisivo anche l’intervento di Eddie Wilson, CEO di Ryanair, che ha confermato ulteriori investimenti sugli aeroporti calabresi per il 2025 e il 2026.

Un impegno europeo per la Calabria

In soli 8 mesi, la nostra eurodeputata Giusi Princi ha dimostrato di essere un punto di riferimento determinante per la Calabria in Europa, non solo con quest’ultimo evento, ma già nei mesi scorsi con l’innovativa iniziativa “Europa a Casa”.

Un ringraziamento va al team di Forza Italia, in particolare al Segretario Regionale Francesco Cannizzaro che, ancora una volta, ha voluto coinvolgere tutti noi amministratori (in questo caso solo quelli dell’Area dello Stretto), a conferma del grande spirito di squadra che contraddistingue il nostro modo di fare politica.

Una filiera istituzionale vincente

Dai territori, passando per la Regione e il Parlamento italiano, fino all’Europa: una filiera istituzionale che porta a casa risultati tangibili. Reggio capitale del Mediterraneo: si può fare, e abbiamo già iniziato a costruirla. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per rilanciare Reggio, ma questa è la strada giusta.

I consiglieri comunali di Forza Italia