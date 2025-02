Calabria in Parlamento europeo, Metsola: ‘Fondamentale farvi conoscere’

Calabria Straordinaria approda al Parlamento europeo di Bruxelles, portando con sé i sapori, la cultura e le tradizioni di una terra che ambisce a un ruolo sempre più importante nel panorama internazionale. A sostenere questa iniziativa di promozione territoriale, organizzata dall’eurodeputata reggina Giusi Princi è intervenuta la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ai microfoni di CityNow ha espresso parole di grande apprezzamento per la Calabria e per i suoi rappresentanti.

“Sono davvero felice di essere qui, insieme ai vostri deputati che considero veri ambasciatori della Calabria. Spero di poter partecipare attivamente all’evento e di assaggiare qualche specialità del vostro territorio!”.

Ed alla domanda “quali risultati porterà questa iniziativa?”, la Presidente ha risposto senza indugi:

"Sicuramente saranno positivi. È fondamentale far conoscere la Calabria a chi ancora non la conosce abbastanza, perché ogni regione in Italia e in Europa merita di essere apprezzata per le sue tradizioni e la sua cultura. Grazie a questo evento e all'impegno dei deputati, potremo promuovere ancora di più le eccellenze calabresi".

“Calabria Straordinaria” al Parlamento europeo

L’iniziativa, organizzata per promuovere le eccellenze calabresi, abbraccia diversi ambiti: dall’enogastronomia ai progetti di valorizzazione culturale e storica, passando per le attrattive turistiche. L’obiettivo principale è quello di rafforzare l’immagine della Calabria a livello europeo, evidenziandone tradizioni millenarie, ricchezze paesaggistiche e potenzialità di sviluppo economico.

La Presidente del Parlamento europeo ha sottolineato come la promozione delle regioni sia un elemento chiave per costruire un’Europa sempre più coesa e ricca di sfumature culturali.

A conclusione delle sue dichiarazioni, Roberta Metsola ha confermato la disponibilità a visitare Reggio Calabria, lasciando intendere che questa sinergia tra il territorio calabrese e le istituzioni europee proseguirà anche in futuro.

“Sì, certo, verrò molto volentieri!”.

La presenza della Presidente rappresenta un segnale forte di come eventi di questo tipo possano incidere sullo sviluppo turistico e culturale di un’area, offrendo nuove opportunità di visibilità e consolidando legami con i partner europei.

L’appuntamento con Calabria Straordinaria al Parlamento europeo ha dato prova di come la promozione integrata del territorio possa rivelarsi un autentico catalizzatore di opportunità per la regione. Dalla cultura alle tradizioni, dai prodotti tipici all’innovazione, la Calabria ha saputo mettere in mostra il meglio di sé in una cornice istituzionale di grande rilievo.

Le parole di Roberta Metsola, unite alla promessa di una prossima visita a Reggio Calabria, rappresentano un incoraggiamento prezioso per rafforzare il percorso di crescita e promozione internazionale di questa regione dal fascino straordinario.