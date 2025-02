La Calabria vola a Bruxelles, Cannizzaro: ‘Regione e Ryanair straordinari. Intuizione di una squadra di alto livello’

La Calabria, per la prima volta nella storia, dentro il Parlamento Europeo. Un vero e proprio spot per celebrare profumi e sapori della nostra terra rivolto ad eurodeputati e membri della Camera di Commercio belga.

Promuovere la Calabria e farla conoscere nei suoi dettagli dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico. Questo l’obiettivo dell’evento in programma nella giornata di oggi nella prestigiosa sede istituzionale del Quartiere Europeo.

La regia è affidata all’on. Giusy Princi che ha fortemente creduto nel progetto di promozione turistica insieme all’on. Francesco Cannizzaro e al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

“La Calabria entra in Parlamento Europeo per la prima volta grazie ad un’intuizione della classe dirigente che rappresenta degnamente in questo momento la Calabria. Grazie a Giusy Princi e a tutti coloro che in questi anni stanno credendo ad una Calabria diversa. Se siamo oggi qui a Bruxelles a raccontare una Calabria diversa sfatando con i fatti concreti luoghi comuni che in questi anni l’hanno degradata lo si deve ad un gioco di squadra e di sinergia istituzionale. Oggi gli amministratori locali hanno potuto toccare con mano quanto oggi la Calabria si sia ritagliata un ruolo a Bruxelles nelle azioni concrete oltre che nella narrazione”.

L’on. Cannizzaro parla poi del ponte sullo Stretto e di come Ryanair in questi ha cambiato le sorti di Reggio Calabria.

"Abbiamo raccontato ai deputati, agli ambasciatori e ai commissari degli altri paesi che il ponte dello Stretto sarà l'infrastruttura che cambierà di fatto la geopolitica europea e di come sarà non solo il collante tra Calabria e Sicilia ma anche l'infrastruttura che metterà al centro il piano Mattei. Abbiamo raccontato la gastronomia calabrese e le potenzialità della nostra regione che si colloca e si candida una regione capitale nel cuore del Mediterraneo".

Infine un riconoscimento al presidente Roberto Occhiuto e al CEO di Ryanair Eddie Wilson.