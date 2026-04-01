La Calabria contro il bullismo, torna il concorso ‘Ti sbullu!’: al centro giovani e prevenzione attiva

In Calabria il 67% dei ragazzi subisce soprusi quotidiani: al Consiglio regionale nasce il “Modello Calabria” e Ti Sbullu! rilancia con più risorse e un’idea nuova

Trasformare il contrasto al bullismo da una reazione al disagio a una strategia di prevenzione consapevole. Con questo spirito è stata presentata oggi, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, la seconda edizione di “Ti Sbullu!”. Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della regione, invita i ragazzi a rendersi protagonisti attraverso la realizzazione di uno spot video che promuova il rispetto, la responsabilità e l’ascolto. All’incontro, moderato dal portavoce Francesco Chindemi, hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco.

Cirillo: “Più risorse per coinvolgere le scuole”

Il Presidente Salvatore Cirillo ha sottolineato con forza la volontà politica di sostenere un progetto che ha già dato prova della sua efficacia.

«Ho deciso di incrementare le risorse economiche per questo evento perché credo fermamente nel suo valore educativo», ha dichiarato Cirillo. «L’obiettivo è togliere i ragazzi dai social per un momento e spingerli a collaborare tra loro per un risultato comune. Finché sarò Presidente, ogni progetto valido che coinvolgerà le scuole sarà finanziato e sostenuto con vigore. Le risorse ci sono e devono servire a costruire il futuro dei nostri giovani attraverso un gioco di squadra tra istituzioni».

Lomonaco: “Il ‘Modello Calabria’ per anticipare il disagio”

I dati presentati dal Garante Antonio Lomonaco descrivono un quadro che richiede interventi immediati: in Calabria, come a livello nazionale, circa il 67% dei ragazzi subisce soprusi quotidiani e il 27% è vittima di bullismo sistematico.

«Non possiamo più permetterci di inseguire il problema; dobbiamo anticiparlo», ha spiegato Lomonaco. «Vogliamo lanciare il “Modello Calabria”: un sistema attento all’ascolto e integrato che non lascia indietro i più fragili. Grazie all’impegno dell’Ufficio di Presidenza, abbiamo messo in palio un montepremi importante per stimolare la creatività degli studenti su temi come l’ascolto e la tutela reciproca».

La novità: la figura del “Mediatore” nelle scuole

Oltre al concorso, Lomonaco ha lanciato un’importante proposta operativa: l’introduzione di un mediatore esperto all’interno delle scuole, figura che andrebbe ad affiancare quella dello psicologo.

Il cuore di “Ti Sbullu!” resta lo spot video. Attraverso il linguaggio audiovisivo, gli studenti sono chiamati a riscoprire il valore dei legami autentici. Un sorriso, un abbraccio o una parola sincera diventano, nelle mani dei ragazzi, strumenti di cambiamento per una società più empatica e meno digitale.

Il progetto si conferma dunque non solo come una competizione scolastica, ma come una vera e propria rete di protezione che vede istituzioni, scuole e famiglie unite per garantire ai giovani calabresi un ambiente di crescita sicuro e consapevole.