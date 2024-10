La Calabria del vino alla conquista dei mercati americani

Sono sei le aziende vitivinicole calabresi presenti il 20 e 21 ottobre al Vinitaly USA, organizzato a Chicago da Veronafiere in collaborazione con Italian American Chamber of Commerce Midwest e Italian Trade Agency, con la partecipazione di 230 aziende e ben 1650 etichette in degustazione.

Lo rende noto la Regione.

“Le aziende calabresi, in particolare, affiancate dalla Regione e da Arsac – è detto in una nota – sono state impegnate a rappresentare il meglio della produzione enologica regionale, davanti a un pubblico internazionale qualificato e business-oriented, ampliando i propri orizzonti commerciali e instaurando nuovi rapporti di collaborazione.”

Promozione internazionale dei vini di Calabria

“Continua anche a livello internazionale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – l’opera di promozione dei vini di Calabria. L’eccellenza delle nostre produzioni è ormai universalmente riconosciuta e ciò ci spinge da un lato a investire per accrescere conoscenza e diffusione dei nostri vini e, dall’altro, a sostenere le imprese del settore perché migliorino sempre più sul piano della qualità e della competitività.”

Riconoscimenti e masterclass

La delegazione istituzionale calabrese, guidata da Gennaro Convertini, presidente dell’Enoteca regionale, ha presentato i migliori vini di Calabria nell’ambito di una masterclass condotta dalla Master Sommelier Jill Zimorski.

Da segnalare il Moscato passito di Saracena di Feudo dei Sanseverino, che ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior vino da meditazione dell’anno”, durante la masterclass “Best of the best”, curata da Gambero Rosso.

Tesori agroalimentari calabresi e cena celebrativa

Oltre al vino, anche i tesori agroalimentari calabresi hanno riscosso attenzione e apprezzamento, con il peperoncino protagonista della cena celebrativa della candidatura della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’umanità. L’evento si è tenuto presso lo University Club di Chicago, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e di numerosi rappresentanti istituzionali delle Regioni italiane.