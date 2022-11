Calabrò: 'Rhegium Julii voce instancabile della nostra terra. Reggio è viva'

«Voce instancabile della forza della nostra terra. Credo che questa bellissima frase, peraltro riportata nel video di presentazione, sia quella più giusta per sintetizzare lo spirito del Rhegium Julii. Una forza che emerge con la stessa tenacia con cui il premio ed il lavoro culturale del circolo provano a portare in alto nome della Città e della Calabria intera. Il mio invito, quindi, è rivolto a non dimenticare mai i padri fondatori della nostra cultura meridionalista che ci aiutano a lanciare lo sguardo verso il futuro».