Calanna ospita il BRIA FEST: tappa della Byzantine Route per le GEP 2025

Calanna ritorna ad ospitare una tappa del BRIA FEST. Il festival è ideato e organizzato da BRIA – Byzantine Route. L’appuntamento rientra nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Il BRIA FEST valorizza il patrimonio bizantino locale. Propone visite guidate, incontri e momenti di divulgazione. L’obiettivo è aprire luoghi e storie alla comunità e ai visitatori.

La cornice europea

Le Giornate Europee del Patrimonio sono promosse da Consiglio d’Europa e Commissione Europea.

Ogni anno invitano cittadini e istituzioni a riscoprire musei, siti e tradizioni. La tappa di Calanna si inserisce in questo percorso condiviso.

Programma con visite, mostre e approfondimenti storici. Spazio alle realtà culturali del territorio.

Attività pensate per famiglie, scuole e appassionati. Il borgo custodisce testimonianze legate alla tradizione bizantina. Il festival crea rete tra associazioni, amministrazione e operatori culturali.

È un’occasione per promuovere il territorio in chiave sostenibile.