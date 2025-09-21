City Now

Calanna ospita il BRIA FEST: tappa della Byzantine Route per le GEP 2025

Calanna ospita una tappa del BRIA FEST per le GEP 2025: visite guidate, museo archeologico, cultura contadina e valorizzazione del patrimonio bizantino

21 Settembre 2025 - 12:12 | Comunicato

Calanna ritorna ad ospitare una tappa del BRIA FEST. Il festival è ideato e organizzato da BRIA – Byzantine Route. L’appuntamento rientra nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Il BRIA FEST valorizza il patrimonio bizantino locale. Propone visite guidate, incontri e momenti di divulgazione. L’obiettivo è aprire luoghi e storie alla comunità e ai visitatori.

La cornice europea

Le Giornate Europee del Patrimonio sono promosse da Consiglio d’Europa e Commissione Europea.
Ogni anno invitano cittadini e istituzioni a riscoprire musei, siti e tradizioni. La tappa di Calanna si inserisce in questo percorso condiviso.

Programma con visite, mostre e approfondimenti storici. Spazio alle realtà culturali del territorio.
Attività pensate per famiglie, scuole e appassionati. Il borgo custodisce testimonianze legate alla tradizione bizantina. Il festival crea rete tra associazioni, amministrazione e operatori culturali.
È un’occasione per promuovere il territorio in chiave sostenibile.

