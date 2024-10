L’ex Cosenza: “Reggina? Dopo Foti il nulla. Serie D una ferita ancora aperta, ma…”

Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Francesco Cosenza. Il calciatore, di ruolo difensore, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Taranto, Ravenna, Avellino, Reggina, Lecce e Alessandria. Terminata l’avventura al Piacenza, da quest’estate è svincolato e in attesa di una nuova avventura nel mondo del calcio.

In questo estratto dell’intervista, Cosenza si esprime sulla Reggina e sul campionato di Serie D disputato dagli amaranto.

A proposito di ex, purtroppo la Reggina è ripartita dalla Serie D dopo l’ennesimo fallimento arrivato quest’estate. Quanta amarezza c’è per un epilogo del genere? Sei fiducioso per il futuro degli amaranto?

“Dopo Lillo Foti a Reggio Calabria c’è stato il nulla. La Reggina ha attirato purtroppo persone che non si sono dimostrate né professionali né all’altezza della piazza. La Serie D è una ferita aperta. Passare dai playoff con Inzaghi in panchina alla quarta serie non è stato facile. I reggini hanno il cuore forte e sono sicuro che la squadra ripartirà alla grande. I punti di svantaggio dal Trapani sono tanti, ma gli amaranto sono pronti ad un campionato di sofferenza e ci proveranno fino alla fine“.