Calcio a 5 – Cataforio, alla lista dei confermati si aggiunge Martino

Dopo una stagione esaltante, nella quale uno dei punti di forza, più rilevanti, è stato il gruppo nella sua interezza, non può che essere una naturale conseguenza la riconferma dei singoli componenti. Anche Francesco “Ciccio” Martino sarà ancora in maglia Cataforio. Si tratta del suo secondo anno consecutivo, dopo aver concluso il primo con all’attivo 13 gol in stagione (11 in campionato e 2 in Coppa della Divisione).

Intanto, sul fronte cessioni, prosegue la trattativa con la DL Gallinese 2000 per Rocco Fortugno. Altro contatto infine con il DG Letterio De Domenico, per portare al Futsal Catanzaro un classe 2002 bianconero. Seguiranno aggiornamenti.

Riepilogo Mercato:

Entrata: Scheleski (nuovo), Parisi (c), Durante (c), Scopelliti (c), An. Labate (c), Giriolo (c), Atkinson (c), Cilione (c), Martino (c), Aquilino (fp), Cantarella (fp), Palumbo (fp)

Uscita: Quattrone (Pol. Futura, d), Modafferi (Rhibo F., p)

Legenda: c = confermato; fp = fine prestito; d = definitivo; p = prestito