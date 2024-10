Royal Lamezia. C’è la semifinale di Coppa, ma bisogna giocare a Vibo

Il nuovo anno ha portato la sgradita conferma del campo neutro per la Royal Team Lamezia, alle prese con la chiusura, si spera temporanea, del PalaSparti. E così domenica 7 gennaio (ore 15.30) nell’importante semifinale di Coppa Italia contro il Rionero, la Royal dovrà giocoforza spostarsi nella struttura di Vibo Valentia, sede storica della promozione in A contro il Cus Cosenza tre stagioni orsono (3 maggio 2015).

E’ ormai risaputo come la terna commissariale abbia disposto ‘la disputa delle gare nel PalaSparti senza pubblico per motivi di inagibilità della stessa’. Storia datata e colpevolmente mai risolta per negligenza delle varie amministrazioni succedutesi, altrimenti non si sarebbe arrivati alla ‘parziale’ chiusura del PalaSparti. E’ altresì noto come tutte le varie società sportive si siano riunite in una conferenza stampa pubblica lo scorso 30 dicembre proprio all’interno del PalaSparti. Nella stessa si è convenuto, da parte delle stesse responsabili società e associazioni sportive che al PalaSparti svolgono la loro attività, di offrire la propria collaborazione ai commissari prefettizi per risolvere i problemi del PalaSparti, sì da consentire alle centinaia di atleti lametini e non di proseguire senza ulteriori intoppi la propria stagione sportiva.

E favorire nel contempo le normali condizioni ai vari imprenditori e sponsor che hanno lodevolmente impiegato risorse e disponibilità economiche per lo sviluppo dello sport a Lamezia.

E’ ovviamente una situazione grave che vede coinvolta la terza città della Calabria, alle prese con una crisi che, se prolungata, potrebbe portare anche ‘drammatica’ alla chiusura delle attività nel vero senso del termine. Insomma una situazione inammissibile, poiché è del tutto fuori luogo giocare senza pubblico e realtà, come ad esempio il basket, hanno già giocoforza preferito ma in questo caso costrette, rinviare la propria gara di campionato.

La Royal dei presidenti Mazzocca e Vetromilo si è già attività chiedendo ospitalità agli amici del Vibo Calcio a 5 del presidente Liotti, che hanno subito fornito la propria disponibilità.

E così domenica 7 gennaio si cercherà di approdare in finale di Coppa Italia contro il Rionero (ore 15.30) presso la struttura di Vibo Valentia. Finale che, nell’auspicabile eventualità positiva si giocherà sempre ‘in casa’, probabilmente ancora a Vibo.

“Siamo in costante contatto con i presidenti delle altre società – spiega il presidente Nicola Mazzocca – e in questi giorni dovremmo incontrare la terna commissariale per iniziare a ragionare sul da farsi concretamente per mettere a norma il PalaSparti. Da parte nostra c’è la massima collaborazione, la stessa che tutte le forze in campo dovranno mettere da parte loro per la risoluzione della grave problematica e dare un’immagine diversa della nostra già troppo vituperata città di Lamezia Terme!”.

SQUADRA. Intanto la squadra è ritornata a lavorare dopo la pausa di Capodanno, riprendendo da dove aveva lasciato dopo Santo Stefano. Mister Ragona ovviamente deve fare i conti anche con la nuova problematica della struttura di gioco, ma ciò non cambia l’obiettivo di conquistare le Final Four che si disputeranno il prossimo marzo in Puglia.