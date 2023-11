Calcio a 5: festa in casa Futura, ritorno al successo

F come Forza, F come fiducia e spirito di gruppo, F come Finalmente, F come Futura. Riscossa è stata.

I gialloblu di Mister Peppe Fiorenza si rialzano e ritrovano un successo che mancava dalla prima giornata (successo casalingo contro Cnl Cus Molise) battendo Futsal Cesena con un dirompente 6 a 3.

Gara ricca di colpi di scena e con una produzione “pazzesca” di palle gol da parte del team calabrese, pronto a confermare quanto sia “bugiarda” la classifica attuale: Capitan Cividini e soci realizzano 6 gol colpendo 6 legni(tra pali e traverse).

I quintetti – Lo staff tecnico giallo-blu deve fare a meno del primo portiere Parisi e di Nicola Modafferi ma recupera il capitano Cividini, in quintetto con il giovane Iennarella tra i pali, Pizetta,Honorio e Minnella.

I romagnoli schierano Montalti tra i pali, Dentini,Pieri,Barreno e bomber Gardelli.

Dopo un minuto e sette secondi, un’ingenuità della retroguardia Futura spiana la strada al gol di Gardelli su assist del portiere Montalti.

La gara dei giallo-blu diventa ancor di più in salita:Al 5 e 18 realizza ancora Cesena con una bella realizzazione di Roberto Conti. Tutto finito? No.

Eriel Pizetta, nel complesso il migliore dei suoi, oltre a limitare bomber Gardelli, realizza su schema di punizione su assist di Cividini. La reazione Cesena,però è immediata: Francesco Dentini in ripartenza sigla il 1 a 3.

Complici i risultati ottenuti fin qui, la Futura poteva tranquillamente disunirsi.

Non ditelo a loro. Minnella suona la carica. Le palle rubate aumentano a dismisura.

I Fiorenza’s Boys diventano padroni della partita alzando il baricentro e mettendo in difficoltà perenne gli ospiti.

Incrocio dei pali colpito da Gabriele Squillaci(sarebbe crollato il Palattinà).

Gol di Honorio dell’avvicinamento a 18 e 22 e pari, roboante di Simone Minnella che, non finalizza in un primo momento, resta in piedi, la riconquista e realizza un gol assolutamente volitivo.

E’ la voglia di vincere l’arma in più. Raffaele Iennarella, è molto più sicuro rispetto alla prima frazione non scomponendosi affatto, ben sostenuto da gruppo e compagni.

Nel secondo tempo, accanto alla collezione di pali e traverse arrivano ben tre gol.

Pizetta continua a sommare le difese perfette sul bomber sudamericano Christian Gardelli al gol del vantaggio.

Torna al gol il generoso capitano Cividini a metà secondo tempo.

Il sigillo, passa ancora dai piedi di un Pizetta scatenato.

Al diciassettesimo è già grande festa Futura: tre punti che danno morale e classifica.