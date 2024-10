Calcio a 5: la Futura in allenamento congiunto con il Messina

Ci siamo e vi aspettiamo. Appuntamento oggi, come sempre, ma questa volta alle ore 17.

La Polisportiva Futura scende in campo, in vista dell’esordio d’Ottobre in A2 Elite.

I giallo-blu del nuovo corso Honorio–Martino, giocano un allenamento congiunto rinforzato all’interno di un intrigante derby dello stretto.

Ospite della Futura, il Messina Futsal, valente formazione partecipante al campionato di Serie A2, un gradino sotto rispetto alla categoria dove militano Capitan Cividini e soci.

“Il nostro campionato sarà ricco ed è in via di elaborazione conclusiva. Ve lo illustreremo passo dopo passo, strada facendo, tra gli impegni dell’Under 19 e gli allenamenti rinforzati, taluni anche molto blasonati della prima squadra“.