Calcio a 5: la Futura cerca riscatto in Coppa, mentre l'Under 19 continua a dominare

Ildisarà lo scenario degli ottavi di finale didel campionato di. Lacerca il riscatto e l’impresa. Momento di ritiro e riflessione per i gialloblu dopo il giro a vuoto diin campionato subito nella gara di sabato pomeriggio.I ragazzi di mistersono rimasti in Puglia per trovare le giuste motivazioni per provare a competere contro una delle corazzate del torneo, per larga parte del girone in vetta alla classifica.

Manfredonia, infatti, è tra le squadre maggiormente accreditate per il salto di categoria ed il conseguente ritorno in A. Michele Murgo, Zullo, Cabarcas, Djelveh e non solo sono tra i calcettisti da tener d’occhio.

Assente Simone Minnella per i gialloblu. Diretta sulla pagina social della squadra ospitante a partire dalle ore 17. Chi vincerà la gara sfiderà la vincente della gara tra Melilli ed Itria.

Arbitrano Carlotta Filippi di Bergamo, Daniele Filannino di Jesi con Antonio Valentini di Bari al cronometro.

Vi preannunciamo, inoltre che, la prossima gara casalinga, contro la Ss Lazio cambia giorno ed orario.

Si giocherà sabato 27 novembre alle ore 18 al Palattinà, cambiando per una volta la data complice il conseguente e ravvicinato impegno di Coppa Italia.