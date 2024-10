Calcio a 5: manca poco, la Futura si prepara all’esordio in campionato

Da venerdì prossimo, sarà campionato, finalmente. I giallo-blu sono attesi al secondo campionato di A2 Elite consecutivo. Per rodare uomini e mezzi, lo staff tecnico ha mandato in scena l’ultima gara amichevole dell’anno.

Dopo aver ospitato i Campioni d’Italia della Meta Catania, team militante nella massima serie, capitan Cividini e soci hanno giocato un test tosto contro l’Ecosistem Lamezia, formazione partecipante al campionato dei A2.

Più Futura che Lamezia in chiave generale. Belle iniziative per Scalavino e Pizetta per un team partito con un quintetto inedito: Parisi tra i pali Falcone, Andrea Labate, Honorio e Scopelliti.

Palo per Falcone ed anche per Cividini che si riscatta poco dopo.

A 14 e 21 dal termine del primo tempo è gol. La rete passa dai piedi di Jean Cividini che insacca.

Il due a zero lo segna Pizetta su punizione ad un minuto dalla fine del primo tempo.

Ad inizio del secondo sarà terzo gol sull’asse Pizetta-Scalavino. Termina 3-0.

Tanta corsa ed agonismo: tra sette giorni si fa sul serio, sul medesimo campo, al Palattinà, arriva la As Roma Calcio a 5.