Calcio a 5: la Futura torna in campo, c’è il Giovinazzo

Voglia di stupire e combattere, anche in mezzo alle avversità. La Futura riabbraccia il pubblico amico del Palattinà. Calcio d’inizio venerdì 7 novembre alle ore 19:30 nella sfida di A2 Elite contro Giovinazzo.

Problemi dall’infermeria

Ancora brutte notizie dall’infermeria. Così come accaduto nella sfida persa al fulmicotone in casa del Cus Molise, i giallo-blu dovranno fare a meno di svariati ed importanti effettivi, come Andrea Labate, Eriel Pizetta e il Capitano Cividini. Andrà a recuperare il giovane Alessandro Squillaci.

Giovinazzo: un avversario ostico

Una vittoria

Un pareggio

Una sconfitta

Quattro punti contro i sei dei ragazzi allenati dal tandem Honorio e Martino. I pugliesi sono una squadra costruita per volare alto, altissimo in questo torneo. Sosa, nazionale uruguaiano, e gli argentini Di Fonzo e Mejuto sono tre stranieri al top per la categoria, accanto a un gruppo collaudatissimo.

Roster di Giovinazzo:

Di Capua in porta

in porta Rosselli , Piscitelli , Palumbo , Mongelli

, , , Giovani: Fanfulla e Marolla

Un roster che può vincere ovunque sotto la guida di Mister Luigi Bernardo.

La Futura cerca il supporto del pubblico

La Futura, in questo inizio di campionato, ha dimostrato “stoffa” e voglia di vincere. Oggi servirà gettare il cuore oltre l’ostacolo e farsi trascinare dall’appassionato tifo del Palattinà per vincere.

Dettagli arbitrali