Calcio a 5: la Futura torna in campo, direzione Roma

I medesimi punti in classifica. Si entra nel tour de force finale della stagione regolare.

Si gioca una classica degli ultimi anni.

La Futura viaggia alla volta di Roma per sfidare, venerdì alle ore 21 la S.s. Lazio.

Giallo-blu già salvi ma con un unico obiettivo in testa, riprendere l’immensa striscia di risultati utili consecutiva che si è conclusa prima della pausa per la Nazionale e sognare il PlayOff, “andandolo a prendere” con la solita tenacia e grinta.

Dati basilari che hanno permesso a questo gruppo di scalare le classifiche, perdurare per settimane al secondo posto e superare ostacoli talvolta insormontabili.

Tra le fila biancocelesti spiccano giocatori di grande esperienza come Battistoni, Pazetti e il portiere Tarenzi, lo scorso anno in A1 con il Pomezia.Pezzin è garanzia di qualità, come Lutta, Dal Lago, il capitano Lupi, il pivot Bertinelli, al rientro, e Capponi.

Diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Arbitrano Paolo Lorenzo Galanti di Pescara, Michele Corrado Schillaci di Enna con Eugenio Cipolla di Roma 1.