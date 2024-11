Calcio a 5, Futuro: a tutto campo il vicepresidente Filiberto Mallamaci

In casa Futura, il vicepresidente Filiberto Mallamaci fa il punto della situazione dopo la sconfitta con il Capurso e in vista della sfida di venerdì, alle ore 19:30, contro la S.S. Lazio.

Un momento difficile per la squadra

“Stiamo attraversando un momento difficile,” ammette Mallamaci. “La sconfitta di sabato scorso in Puglia è stata smaltita, ed in fretta. Arrivavamo da un vero e proprio miracolo sportivo contro Giovinazzo e sarebbe stato difficilissimo ripeterci, considerate le assenze e gli infortuni. Purtroppo si sommano le sfortune, l’ultima è l’infortunio di Scalavino, out proprio nella gara giocata e persa in casa del Capurso. Dobbiamo ritrovare noi stessi dopo questa battuta d’arresto, con il nostro coraggio e spirito di gruppo che non è mai mancato“.

Nessun alibi, solo fiducia nel gruppo

“Le assenze fanno parte di una stagione, ma dobbiamo reagire. Siamo fiduciosi nel gruppo e nell’atteggiamento della squadra. Questo sport è crudele e non permette cali di tensione. Lo abbiamo visto anche contro il Mascalucia, dove in pochi secondi la partita è cambiata“.

La sfida contro la Lazio

“Giocare contro la Lazio è sempre una grande soddisfazione. Portare al Palattinà una squadra così blasonata è un motivo di orgoglio per tutti noi. Sarà una partita durissima: loro sono secondi in classifica con un organico di primo livello. Dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo“.

Il percorso e i giovani

“Non abbiamo l’ambizione di lottare per i primi posti, il nostro obiettivo è far bene, guardando avanti giornata dopo giornata. Il campionato sta andando come previsto, siamo contenti del gruppo e della crescita dei nostri giovani. Sabato scorso siamo scesi in campo con 7 under 23, e questo fa parte del processo di crescita“.

La convocazione di Lorenzo Honorio