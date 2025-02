Calcio a 5 – Futura, Martino: ‘Lotteremo fino all’ultima giornata’

Verso la difficile trasferta di Giovinazzo. Sabato alle ore 16, i giallo-blu giocheranno, ancora una volta in Puglia contro una delle formazioni più attrezzate del girone, in piena crescita.

La Futura è seconda in classifica e vuole dimostrare carattere e grinta: modus operandi visto e rivisto all’interno di questa stagione esaltante.

E’ arrivata una sconfitta in Coppa, probabilmente preventivabile contro Capurso. Come state?

“Sapevamo di dover compiere un “impresa”. Il Capurso finora ha dimostrato di essere superiore a tutti e merita la posizione che occupa. Nonostante questo, credo che il risultato sia un po’ bugiardo. Abbiamo provato a giocarci la nostra partita, consapevoli dell’importanza della gara e i ragazzi non hanno nulla da rimproverarsi, hanno dato tutto, lottando come sempre.

Usciamo ovviamente un po’ stanchi, affaticati per aver giocato due partite importanti a distanza di tre giorni. È andato via già più di metà campionato e iniziamo ad accusare un pochino le tante partite giocate con tanti acciaccati”.

Si volge verso la trasferta di Giovinazzo. Che partita ti aspetti?

“La partita di Giovinazzo sarà molto dura e difficile. Affrontiamo una squadra in salute, che a dicembre ha puntellato una rosa già ottima all inizio, con l’arrivo di Divanei. In più ha riposato l’ultimo turno e, quindi ha potuto preparare al meglio questa gara, a differenza nostra che veniamo da un tour de force con tre gare impegnative giocate in 8 giorni e 2 trasferte ravvicinate in Puglia. Giocano in casa, in un clima caldo e sicuramente faranno di tutto per vincere e rientrare nella lotta per i play-off“.

Zoom sull’avversario. Che squadra è la compagine pugliese?

“Ad inizio stagione io li vedevo tra i favoriti alla vittoria del campionato. Hanno avuto un avvio un po’ “così così “ma adesso sono in un momento molto positivo. Hanno gente come Divanei e Di Fonzo che possono fare la differenza da un momento all altro, Sosa non ha bisogno di presentazioni e il gruppo degli italiani è molto valido.

Mister Bernardo inoltre è ormai un tecnico esperto e sta ottenendo buoni risultati da tempo”.

Il secondo posto in classifica gratifica, il rush finale in campionato?

“I nostri ragazzi meritano tutto questo e ovviamente io sono orgoglioso di quanto fatto finora, a mio avviso andando ogni oltre più rosea aspettativa. Però adesso vogliamo provare a dire la nostra fino all’ultima giornata, lottando ogni gara. Diciamo che l’obiettivo era la permanenza in questa serie e quindi ancora ci manca qualche punto per essere completamente tranquilli.

Una volta ottenuta questa, cercheremo di arrivare più in alto possibile, tenendo conto che adesso arriveranno tantissimi scontri diretti, e noi ancora dobbiamo osservare il turno di riposo”.