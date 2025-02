Calcio a 5: pareggio in trasferta per la Futura e secondo posto confermato

La striscia consecutiva di risultati utili della Polisportiva Futura continua. Reazione e prova tutta grinta sul difficilissimo campo del Mascalucia.

Nono risultato utile consecutivo ed importante conferma del secondo posto in classifica.

Al Palavolcan, i giallo-blu vanno sotto, sudano, lottano creano un’infinità di palle gol, si scontrano con scelte arbitrali da rivedere ma, riescono a trovare il gol tra mille avversità e impattano un match delicatissimo e molto complicato.

Il portiere avversario, Lo Faro sarà il migliore in campo. Nel primo tempo è “bagarre”. Gara maschia, tanti fischi e Futura che ci prova.

Mascalucia colpisce un legno prima di realizzare il gol dell’uno a zero con Licandri.

Pioggia di ammonizioni da un lato e dall’altro. Licandri stesso rischierà l’espulsione e verrà graziato dalla terna arbitrale.

Il pari? Arriverà al ventiquattresimo. Fiondata di Pizetta e gol di Peppe Scopelliti, sempre più impattante nell’economia giallo-blu.

Tantissime le occasioni gol per la Futura: da Honorio a Pizetta, da Falcone a Musumeci.

Nonostante il powerplay finale, la rete della vittoria non arriverà.

Termina 1 a 1.