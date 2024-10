Calcio a 5: la Futura in cerca di conferme. Arriva il Mascalucia

Grande appuntamento al Palattinà di Lazzaro per la terza giornata in programma per l’A2 Elite: derby calabro-siculo tra Futura e la neopromossa Mascalucia.

Mascalucia: un avversario da non sottovalutare

L’avversario, proveniente dalla Serie A2, ha esordito con una sconfitta in Molise (7-2) ma si è subito riscattato con una vittoria interna per 3-2 contro Giovinazzo. Morale alto per il team allenato dal tandem Humberto Honorio e Tonino Martino, che si trova in vetta alla classifica con un perfetto due su due.

La squadra siciliana

Il team siciliano è guidato dal Mister Alberto Intasciato e si distingue per la sua organizzazione:

Giovanni Messina ha giocato anche nella massima serie con Meta Catania e nelle squadre Cosenza e Ciampino.

ha giocato anche nella massima serie con Meta Catania e nelle squadre Cosenza e Ciampino. Da tenere d’occhio il laterale Nicolosi , insieme a Marletta e al promettente Licandri (classe 2003).

, insieme a e al promettente (classe 2003). Turek, ex Bernalda, assicura profondità alla squadra.

Il momento d’oro della Futura

La Futura sta cavalcando un momento magico che include sia la prima squadra sia il settore giovanile, dove il collettivo si sta distinguendo anche nelle categorie Under 23 e Under 19. Un avversario tosto, organizzato e da non sottovalutare in attesa del ritorno in campo del Capitano Jean Carlos Cividini.

