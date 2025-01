Calcio a 5: gradito ritorno in casa della Polisportiva Futura

La Futura riabbraccia Giovani Pedotti. Ha già esordito con i gialloblù nell’ultima del 2024 in casa del Taranto, dove la sua maestria in campo e preparazione tattica si è fatta valere. Oggi, Pedotti diventa a tutti gli effetti un calcettista della Futura. Giò Pedotti è pronto alla sfida. Atleta che non ha bisogno di presentazioni e profilo sportivo di altissimo livello.

Ha legato buona parte della propria carriera italiana all’allenatore Leopoldo Capurso, prima nel Bisceglie e quindi nel Kaos; in entrambe le squadre ha indossato la fascia di capitano. È stato però durante il biennio alla Luparense (insieme ad Humberto Honorio) che Pedotti ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Brasiliano, nato a Sananduva, è uno dei calcettisti più rappresentativi del futsal Italiano e ritorna a vestire la maglia della Futura. Con i colori giallo-blu ha sempre avuto un feeling particolare. Vestì i colori della Futura in B nell’anno della promozione in A2, dove fu senza dubbio uno degli artefici di quella entusiasmante stagione. Ritornò alla Futura nel 2022 per aiutare la squadra a ottenere la Promozione in A2 Elite.

Ritorno alla Futura e nuovi obiettivi

Adesso, richiamato ancora una volta dalla Futura, ha risposto presente dopo qualche giorno di riflessione. Sarà a disposizione del duo Martino/Honorio dalla prima partita del girone di ritorno, nel frattempo

Bentornato a casa Gio’!