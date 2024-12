Calcio a 5: la Futura vuole chiudere l’anno in bellezza

Ultima dell’anno per la Futura. Il team allenato da Tonino Martino ed Humberto Honorio viaggia alla volta di Taranto dove, il 21 dicembre alle ore 15 giocherà contro la preparatissima formazione locale.

Squadra costruita per vincere il campionato.

Due punti in più rispetto ai gialloblù e secondo posto in classifica a quota 18 dietro solamente ai Bulldogs di Capurso.

In estate la New Taranto ha ingaggiato il top player Chimanguinho, calcettista che ha vinto a più battute lo scudetto, pedina totalmente fuoricategoria.

Rodrigo Lopes e Boutabouzi completano il pacchetto stranieri, anche se il mercato sembra pronto per regalare una nuova ed importante pedina.

Importante il nucleo degli italiani con Bottiglione, Giannace, Quinto accanto a Mirko Lupinella in porta, che in tanti ricordano vittorioso della cadetteria con Manfredonia.

La situazione in casa Futura

In casa Futura c’è voglia di replicare la bellissima sfida vinta contro Pescara. Sicuro assente il Capitano Jean Carlos Cividini, idem Scalavino e Gabriele Squillaci. Si è lavorato molto per arrivare pronti ad un impegno così difficile.

Prossime sfide e diretta dell’incontro

Ricordiamo ai supporters della Futura che la gara del 27 dicembre contro Itria, da giocarsi al Palattinà, è stata posticipata a domenica 5 gennaio alle ore 16.30.

Arbitrano i signori Gioacchino Lattanzio di Collegno, Elio Simone di Napoli con Andrea Avezzano di Foggia al cronometro.

Diretta assicurata sul canale YouTube della New Taranto.