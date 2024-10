Calcio a 5: la Polisportiva Futura Under 19 vince facile contro Bovalino

Seconda giornata di campionato e secondo successo per la Polisportiva Futura in versione Under 19. Larga vittoria scaturita tra le mura amiche del Palattinà contro Bovalino Calcio a 5.

10 a 1 il finale all’interno di una gara dominata dai giallo-blu. Un gol a testa per il capitano Gabriele Squillaci, Pansera e Gatto, doppietta per Alessandro Squillaci e Azzarà, tripletta per il pivot Francesco Labate. Gara subito in scioltezza: con Alessandro Squillaci che appena battuto il calcio di inizio scarta tutti e va in gol. Rotazioni di tutti gli effettivi in campo, azioni ben manovrate e gol di pregevole fattura.

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 3-0 e secondo tempo nel quale i ragazzi di mister De Stefano hanno allargato il punteggio.