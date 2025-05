Calcio a 5: la Futura è campione regionale. I nomi dei giocatori che hanno alzato il trofeo

Una vittoria che scrive, ancora una volta, la storia appassionata e vincente del club del Presidente Nino Mallamaci: la Futura si conferma campione regionale Under 19 dopo un’emozionante finale contro il Cosenza, ribaltando il fattore campo, conquistando dai rosso-blu durante la stagione regolare e dimostrando una grinta inarrestabile.

Al Palacosentia è 2-1 il risultato finale per i ragazzi di Motta San Giovanni, con gol di Christian Melito e Alessandro Squillaci, che regalano ai gialloblu un trionfo meritato, sudato e combattuto.

Primo tempo (0-1): Christian Melito sblocca il match dopo soli 10 minuti, portando in vantaggio la Futura. La squadra di Mister Francesco De Stefano gestisce bene il pallone, con un’ottima prova del portiere Andrea Ramondino, del rientrante Ventura, Tripodi e Vitinho. Secondo tempo (1-2): Alessandro Squillaci raddoppia e sembra chiudere il match, ma il Cosenza accorcia con Paciola a 8 minuti dalla fine. Nonostante l’espulsione di Azzarà, che costringe i gialloblu a giocare in inferiorità numerica, la Futura resiste con coraggio e spirito di squadra, chiudendo la partita con un trionfo sudato.

Una menzione speciale va al giovane Vitinho, prodotto della Scuola Calcio del Brasile della Futura, decisivo sia con l’Under 19 che con la Prima Squadra in A2 Elite. Poche ore prima della finale, infatti, aveva contribuito alla vittoria in trasferta a Fasano contro l’Itria, risultato cruciale per mantenere vivi i sogni di massima serie dei gialloblu.

Partita di assoluto livello per Andrea Ramondino:l’estremo difensore giallo-blu ha dimostrato carattere, tenuta ed un futuro roseo e tutto da scrivere davanti a se.

Mister Francesco De Stefano, al secondo titolo di fila, ha saputo plasmare una squadra compatta, combattiva e piena di talento, capace di superare ogni difficoltà. Dalla difesa all’attacco, ogni reparto ha fatto la differenza, dimostrando che il futuro del Futsal della Città metropolitana è in buone mani.

Conferma al titolo per Caserta,Azzarà,Diano ed Alessandro Squillaci, presenti anche nella precedente edizione vinta.

Questo successo consente al club di volare alla fase successiva, da giocarsi nelle prossime settimane contro la rappresentante della Sicilia.

La Futura, la Dirigenza, il club e lo staff tecnico desidera dedicare questo successo al valente Dirigente Enzo Iaria.

Con questo titolo regionale, la Futura consolida il suo ruolo nel panorama calcettistico calabrese. Intanto, la Prima Squadra continua la sua corsa in A2 Elite, con la speranza di scrivere una stagione indimenticabile.

Vincitori del titolo regionale

Ramondino Andrea, Squillaci Alessandro, Caserta Roberto, Azzarà Riccardo, Melito christian, De Salvo Gianluca, De Salvo Gabriele, Scordo Giambattista, Tripodi fortunato, Vitinho, Ventura Demetrio, Diano Giuseppe, Vecchio Paolo. All Francesco De Stefano