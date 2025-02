Calcio a 5: per la Futura Under 19 arriva un altro successo

Dopo la galattica prestazione della prima squadra, vincente contro il Cus Molise ed attualmente seconda nella classifica della A2 Elite, vince e fa bene anche l’Under 19.

I ragazzi di mister De Stefano piegano la resistenza del Polistena. Tre a zero ad inizio gara per i giallo-blu.

Al Palattinà è grande primo tempo a marchio Futura. Alessandro Squillaci la sblocca su schema da calcio d’angolo.

Il raddoppio passa dai piedi di Tripodi. Il gioco in gol, viene completato dal gol di Vitor Carlos Borges, detto Vitinho. Polistena, avrà una ricca reazione nel secondo tempo realizzando due gol.

Molto bene il portiere della Futura Ramondino.

Continua la corsa alla vetta dei giallo-blu che non mollano e conquistano altri tre punti.

Il tabellino

FUTURA-POLISTENA 3-2 (Squillaci,Tripodi,Vitor)