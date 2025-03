Calcio a 5, Futura: grande attenzione alla cantera giallo-blu ‘brasiliana’

La Futura in versione “brasiliana” fa incetta di Tornei giovanili, crescita giornaliera e vicinanza ai giovani calcettisti nella città di Socorro nella provincia di San Paolo.

Il progetto del Brasile, a marchio Futura, inorgoglisce l’Italia giorno dopo giorno grazie al lavoro Marcio Toni, gloria del Futsal anche in Italia ed ex giocatore sia della Reggio Calcio a 5 che della Polisportiva Futura. Grazie a lui, una sinergia tra continenti, nel segno del Futsal e dei giovani si è attuata e sta procedendo con successo e consensi.

Oggi, la sinergia interplanetaria dà i suoi frutti, anche perché il giovane Vitinho ha esordito in A2 Elite e scalpita per fare bene, giorno dopo giorno. Lo abbiamo ascoltato.

Parlaci della tua esperienza alla Futura come sta andando?

“La mia esperienza qui è stata molto buona, mi sono adattato bene alla città e alla gente”.

Gara contro la Lazio e minuti in campo per te. Che emozioni hai vissuto?

“Ho giocato contro la Lazio, la mia prima partita in prima squadra e ne sono davvero orgoglioso”.

Parlaci delle tue origini, in Brasile, della Scuola Calcio Futura e del lavoro di Marcio Toni?

“Marcio è un grande amico mio e della mia famiglia ed è stato molto importante in questo processo di venire qui. Ho fatto tutta la mia formazione di base in Wimpro de Guarulhos, squadra della mia città, giocando il campionato statale di San Paolo”.

Obiettivo playOff: secondo te si può fare?

“Mi sto allenando molto e mi sento molto bene, spero e credo che la squadra andrà ai playoff ed andrà tutto molto bene. Allo stesso tempo voglio allenarmi forte per avere sempre più possibilità di giocare in prima squadra”.

Qual è il tuo sogno nel cassetto legato al calcio a 5?

“Il mio desiderio è di rimanere qui per molti anni e aiutare molto la squadra. La Futura è casa mia”.