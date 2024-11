Calcio a 5: soddisfazione in casa Futura. Convcazione azzurra per un giovane prospetto

Continua la crescita di un giovane di grande prospettiva che continua a lavorare con grinta e passione: stiamo parlando del prospetto in forza alla Polisportiva Futura, Lorenzo Honorio.

Il giovane atleta, classe 2010, rappresenta un orgoglio per tutta la comunità giallo-blu.

Nella primavera scorsa, con tanto di sfide giocate al Palattinà, cornice eccellente delle fasi finali del Trofeo delle Regioni, riuscitissima kermesse nazionale giovanile, si è messo in mostra con la selezione della Calabria.

Impressiona la sua voglia, la sua passione, crescendo con la giusta umiltà e spirito di sacrificio.

Oggi, infatti, il figlio del leggendario Humberto Honorio – allenatore (in compagnia di Tonino Martino) e giocatore della Futura di A2 Elite, nonché il calcettista in grado di vincere ben 9 scudetti – lancia la sua personale sfida al futuro.

Il nuovo progetto “FUTSAL+”

Il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il Club Italia, ha avviato un nuovo progetto per migliorare il livello tecnico e formativo dei giovani calciatori di Futsal. Questa iniziativa prevede l’organizzazione di stage chiamati “FUTSAL+”, rivolti a 18 giovani calciatori delle categorie Under 15 e Under 17, selezionati durante le competizioni giovanili di Calcio a 5.

Il giovane Lorenzo, infatti, è stato convocato per gli stage che si terranno dal 24 al 28 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.