Calcio a 5 – Parte con il raduno la nuova stagione del Bovalino

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Infatti, lunedì 19 agosto con inizio alle ore 16, ha avuto luogo presso la Sala meeting Nexcom del parco commerciale “I Gelsomini” il raduno ufficiale della squadra del Bovalino Calcio a 5 che affronterà, nella stagione sportiva 2019/20, il campionato di serie B nazionale girone H. Il raduno si è svolto con la partecipazione dei dirigenti e dei tecnici che hanno accolto, all’ingresso, i vecchi e nuovi atleti che sono sembrati già abbastanza carichi e concentrati per affrontare la nuova stagione sportiva.

Non ha voluto mancare all’appuntamento il Sindaco di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano, che oltre a portare i saluti di tutta l’amministrazione comunale ha rivolto, all’intero team, un caloroso in bocca al lupo. Dopo le presentazioni ed i saluti di rito, i tecnici ed i giocatori si sono spostati al “Pala La Cava” per sostenere la prima seduta di allenamento ed iniziare così la fase di preparazione. La società ha comunicato che sono in via di definizione una serie di amichevoli il cui calendario verrà a breve reso noto anche a beneficio dei tanti tifosi amaranto.

Per quanto riguarda la sessione di calcio mercato estivo ricordiamo che il Bovalino calcio a 5 è stato molto attivo acquisendo le prestazioni sportive di alcuni atleti provenienti anche da realtà estere diverse e con esperienze in campionati di assoluto prestigio e livello, oltre ad aver riconfermato buona parte dei calcettisti che tanto bene hanno fatto nel corso della passata stagione. Al momento, i nuovi innesti in casa amaranto, a disposizione di mister Venanzi, sono: Andrea PAVONE, classe 1999 (portiere); José Luis VILLORIA CASADO, classe 1994 (universale); Matheus DIAS ROCHA, classe 1997 (portiere), che in realtà rientra dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per l’intera passata stagione; Giovanni PACILIO, classe 1999 (laterale); Andrea BELARDINI, classe 1996 (centrale/laterale); Àlvaro SANZ CRESPO, classe 1991 (universale); Alejandro Robledo Losa CRIVI, classe 1992 (pivot); Francesco SCERVINO, classe 1992 (ala/pivot).