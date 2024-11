Calcio a 5: la Futura contro una delle squadre più attrezzate del girone

Trasferta impegnativa per la Polisportiva Futura che sabato affronterà il Città di Melilli in un derby calabro-siculo.

I giallo-blu, reduci dalla vittoria contro la Lazio, cercheranno di ben figurare in una partita che si preannuncia tutta da seguire.

Il Città di Melilli, con quattordici punti conquistati e una partita in più, è inserito nel gruppo di testa a un solo punto dalla vetta, in compagnia di Taranto, Itria e Lazio. La Futura insegue a quota 12.

I padroni di casa possono contare su una rosa di qualità, a partire dal portiere Samuele Glielmi, che nella passata stagione ha vinto il campionato con il Manfredonia. Spampinato, Rizzo, Failla e Gianino rappresentano un collaudatissimo gruppo di italiani, mentre Ique è un top player per la categoria. Completano il quadro Caresani, nuovo acquisto affidabile, e Leonardo Bocci.

La Futura si troverà quindi di fronte una delle squadre più forti ed attrezzate del girone. Da verificare le condizioni dell’ex Eriel Pizetta.

La gara si giocherà sabato 30 novembre alle ore 17 e sarà diretta da Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto e Paolo Lorenzo Galanti di Pescara, con Giuseppe Sirna di Acireale al cronometro.