Calcio a 5 – Royal, Carnuccio: ‘Confermare i progressi e migliorarci’

Terza giornata domani per il torneo di A2: la Royal Team Lamezia dopo la corroborante vittoria col Nuceria si reca in Puglia per affrontare il Città di Taranto (ore 17.00), che vanta un punto più delle lametine.

Ritorna disponibile per la Royal il difensore Stefania Corrao, rientro non di poco conto potendo puntare sulla duttilità difensiva di una calciatrice esperta e grintosa qual è Corrao. Sicuramente una freccia in più nell’arco di mister Carnuccio che proprio al riguardo di questa trasferta spiega: “Sarà una partita difficile perché incontriamo una squadra reduce da una vittoria e che sicuramente avrà tanto entusiasmo, e che fa della coesione di gruppo la sua forza principale. Noi – continua Carnuccio – dobbiamo continuare a lavorare per come stiamo facendo, abbiamo iniziato questo percorso ed abbiamo visto timidi segnali positivi domenica scorsa e dobbiamo cercare intanto di confermarli a Taranto e poi puntare ovviamente a migliorarci”.

Purtroppo non sarà ancora disponibile Anita Furno: la brava calciatrice siciliana sta osservando il necessario piano di recupero per cui non sarà del match.

Bisognerà sicuramente ripartire dalle cose buone viste contro il Nuceria, intanto cercando di concretizzare davanti alla porta avversaria con maggiore concentrazione nei momenti decisivi, e poi sicuramente con il lavoro durante la settimana l’assemblaggio e la coesione non potranno che migliorare, specie ora che ormai da tre settimane mister Carnuccio può contare sull’intera rosa.

CONVOCATE: i portieri Radu e Fakaros; quindi Corrao, Moreno, Lavado, Serrano, Primavera, Gatto, Polizzi, Valladares, De Sarro, Grandinetti.

Arbitri: Lorenzo Agostinelli di Bari e Donato Lamanuzzi di Molfetta. Crono: Edoardo Di Gregorio di Taranto.