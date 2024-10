Calcio a 5 – La Royal paga i troppi errori individuali. L’impegno non basta

Poco concreta al momento di finalizzare la Royal che perde contro il quotato Breganze ma tenendo botta nel primo tempo. Diverse infatti le occasioni nella prima frazione da parte di Kale&compagne che però sprecano troppo sbagliando conclusione al momento opportuno. Anche un palo della stessa Kale ed altre due occasioni di Saraniti e ancora della brasiliana con un pallonetto respinto dalla connazionale in angolo. E così alla prima leggerezza della difesa lametina il Breganze ne approfitta passando in vantaggio. Guarda caso proprio della Kale alquanto reattiva nel primo tempo ma inspiegabilmente troppo arretrata e fuori dalla zona gol nella ripresa. E così dopo un buon primo tempo, nella ripresa Breganze prende il sopravvento grazie anche ad errori e malintesi della difesa lametina che di fatto aprono autostrade alle venete che si portano sul 3-0. Saraniti sembra riaprire la contesa, ma subito dopo un malinteso della stessa siciliana con Cacciola la chiudono definitivamente col 4-1 delle locali.

CRONACA. Per la Royal Cacciola, Corrao, Di Piazza, Kale e Saraniti. Breganze con Castagnaro, Soldevilla, Bisognin, Alves, Boutimah. Apre Bisognin, sinistro a lato. Risponde Kale, smarcata da Saraniti, destro morbido e palo sinistro a Castagnaro battuta (1’40). Ancora Alves da fuori, Cacciola in angolo. Destro di Kale (3’05) sottomisura, devia coi piedi Castagnaro. Ci riprova Alves (4’), Cacciola coi piedi in out. Ripartenza Royal, Di Piazza filtrante per Saraniti, destro da due passi e devia Castagnaro in uscita. Tocca poi a Boutimah su rilancio di Castagnaro, girata di testa poco fuori. Ma la Royal risponde colpo su colpo e con Kale (6’27) sfiora il vantaggio: tutta sola in contropiede prova il pallonetto, ma Castagnaro alza in angolo. Primo cambio Royal (9’): Primavera per Di Piazza che si guadagna una punizione, tira Kale, alto. Risponde Pinto, alto. ‘Senza fretta’ urla sovente mister Carnuccio che tiene le sue. Ma ecco la leggerezza-Royal: Kale protegge male una palla sull’out in cui crede Soldevilla (9’37) che manda fuori giri Cacciola e realizza a fil di palo l’1-0 Breganze. Al 12’ Primavera ha la palla del pari ma la spreca con un sinistro fuori misura dopo essersi liberata in bello stile. Secondo time out a 6’ dalla fine. Brava Cacciola in scivolata su Cerato da due passi. Replica Bisognin, ancora sveglia Cacciola. A pochi secondi dalla fine azione personale di Di Piazza, slalom e tiro, devia la difesa in angolo. E si chiude il primo tempo.

Ripresa con la stessa Royal del primo tempo. Provvidenziale in apertura Cacciola su Soldevilla che vince un contrasto con Saraniti. Poco dopo tocco fortuito Breganze che per poco non porta al raddoppio, palla di poco fuori. Ma il bis è nell’aria: difesa lametina non impeccabile e al 4’ Soldevilla da sinistra, piatto da due passi di Boutimah che raddoppia. 2-0. Poco dopo punizione di Alves e Cacciola non attenta, con palla che le scivola dalle mani per il 3-0. Si riabilita Cacciola coi piedi su diagonale di Pinto e poco dopo su Soldevilla. La Royal (11’) potrebbe riaprila poco dopo: Cacciola per Saraniti da due passi sbaglia a lato e subito dopo con Saraniti per Kale che manca il tiro dalla corta distanza. E finalmente la Royal realizza al terzo tentativo: è Saraniti a buttarla dentro in ripartenza veloce dopo un doppio scambio con Kale. 3-1.

Neanche il tempo di riorganizzarsi che Boutimah approfitta di un malinteso tra Saraniti e Cacciola e mette dentro il 4-1. Punizione di Boutimah, devia Kale sul palo. Piattone di Corrao, para Castagnaro senza problemi. Entra anche Gatto per Di Piazza. Ancora Cacciola devia coi piedi su Boutimah. E’ l’ultimo sussulto. Si riprenderà ora il 24 febbraio con la Royal a Vibo per il match interno contro il Real Statte.

CARNUCCIO: “Sono molto contento della mia squadra – spiega mister Carnuccio della Royal – , forse una delle migliori in trasferta. Più volte abbiamo messo in difficoltà il Breganze sul palleggio e con un’ottima fase difensiva. Usciamo sconfitti ma consapevoli di aver migliorato la prestazione. Dispiace per alcuni errori individuali, ma le ragazze vanno elogiate in blocco. Ora pensiamo alla prossima. Miglior plauso alla squadra ce lo hanno fatto anche gli avversari che ci hanno elogiato a fine gara”. ZANETTI: “Ho trovato un ottimo Lamezia – spiega mister Zanetti del Breganze -, molto cambiato in meglio rispetto all’andata, dispiace per i pochi cambi a disposizione. Si è vista un’ottima impostazione di gioco ed un grande spirito di sacrificio. Mi auguro per loro che raccolgano sul campo ciò che stanno costruendo e possano ottenere la salvezza tanto agognata. Dopo un primo tempo in equilibrio sono venute fuori le nostre individualità e hanno fatto sì che la ripresa prendesse un’altra piega. Ciò non toglie che grossi meriti del primo tempo vanno ad un Lamezia bene impostato in campo”.

BREGANZE: Castagnaro, Soldevilla, Boutimah, Alves, Cerato, Fichera, Ambrosioni, Rebe, Pinto Dias, Campanile, Bisognin, Pauletto. All. Zanetti.

ROYAL: Cacciola, Corrao, Di Piazza, Kale, Saraniti, Primavera, Furno, Gatto, Siciliano, Giuffrida.

ARBITRI: Olga De Giorgi di Modena e Valentina Zavanelli di Parma. Crono: Daniel Borgo di Schio.

RETI: Pt 9’37 Soldevilla (B). St 4’ Boutimah (B), 5’39 Alves (B), 12’52 Saraniti (R), 13’22 Boutimah (B).

AMMONITE: Alves, Soldevilla, Corrao..