Calcio: Lucchese in campo o no? Oggi la giornata decisiva. I dettagli

Per la giornata numero 35 del campionato di serie C, le attenzioni sono rivolte al girone B e in special modo alla gara che si dovrebbe giocare, il condizionale è d’obbligo, tra il Pontedera e la Lucchese. Tecnico e calciatori avevano fissato per oggi la data ultima per il pagamento di mensilità che non vengono saldate dallo scorso ottobre, con l’ennesima nuova proprietà che, invece, non è andata ancora oltre le promesse verbali.

Si scrive su TMW: “…la mancata disputa del match contro il Pontedera potrebbe portare problemi generali al campionato: qualora, infatti, i toscani dovessero non presentarsi in campo nemmeno il prossimo weekend, quando al ‘Porta Elisa’ arriverà la Vis Pesaro, scatterebbe l’estromissione della squadra dal torneo, con conseguente annullamento di tutti i risultati ottenuti fino a quel momento. Riscrivendo, in maniera decisa, la classifica del raggruppamento, con squadre come Pescara e Gubbio che vedrebbero scomparire addirittura sei punti dal proprio bottino.

Situazione, quindi, che i 20 club stanno monitorando. Così come l’amministrazione comunale lucchese, che sta tentando di convincere la squadra a scendere comunque in campo, con la promessa di un impegno della politica“.