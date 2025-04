Reggio, al Liceo Artistico prosegue il tour di ‘Generazione Ai’

L’Intelligenza Artificiale continua a modificare la nostra vita e le nostre abitudini quotidiane. Uno strumento che segna una nuova fase storica e, inevitabilmente, destinato a essere sempre più presente nelle scuole, con profondi cambiamenti sia nelle modalità di apprendimento che all’interno dei metodi della didattica.

Dopo l’avvio del percorso nelle scuole reggine e calabresi, svoltosi all’Ite Piria con una grande partecipazione, “Generazione Ai” proseguirà al Liceo Artistico Statale Preti-Frangipane lunedì 7 aprile, con inizio alle ore 10.00. L’associazione Tgwebai, in collaborazione con Sied IT e Mondotouch, avvalendosi di esperti Microsoft e Specialist Ai, continua ad approfondire sul campo il ruolo dell’Ai nel mondo dell’istruzione, anche attraverso esempi pratici di utilizzo.

Esperti a confronto su etica digitale e professioni del futuro

L’incontro di lunedì sarà un’occasione per studenti e docenti di confrontarsi con esperti del settore e scoprire le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata alla scuola e al mondo del lavoro. Il focus dell’incontro sarà rivolto alle professioni del futuro e all’utilizzo etico e consapevole dell’Ai.

Dopo i saluti dell’Avv. Lucia Zavettieri, dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Preti-Frangipane, interverranno l’Ing. Alessandro Gatto, Specialist Ai che affronterà i temi relativi all’intelligenza artificiale generativa fornendo degli esempi pratici; l’ing. Beniamino Azzarà, Ceo di Sied IT che darà uno sguardo al mondo delle professioni future dopo l’impatto dell’Ai e l’avv. Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TgWebAi, che si occuperà di deepfake e etica per un utilizzo consapevole dell’Ai.

L’incontro offrirà un focus sulle nuove tecnologie digitali e sull’importanza dell’Ai come strumento didattico, sottolineando il valore della digitalizzazione nel sistema educativo e nella scelta delle professioni del futuro. Si tratta della seconda tappa di un percorso di innovazione che coinvolgerà diverse scuole calabresi, offrendo incontri pratici, dibattiti sull’etica digitale e sessioni di formazione sui nuovi strumenti didattici basati sull’Ai.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle prossime tappe del tour “Generazione AI”, è possibile visitare il sito www.tgwebai.it e seguire i canali social dell’associazione.