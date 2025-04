Intelligenza artificiale e giovani imprenditori: Reggio al centro dell’Europa con il progetto Erasmus+ Ia4ye

Il progetto ia4ye riunisce giovani europei a reggio calabria per parlare di intelligenza artificiale e imprenditorialità giovanile

II futuro dell’imprenditoria giovanile passa anche da Reggio Calabria, dove si è svolto l’incontro ufficiale del progetto Erasmus+ ai for young entrepreneurships (ia4ye). L’evento, ospitato da Euroformaz group, con sede proprio a Reggio Calabria, si è tenuto nella prestigiosa sala conferenze del Grand Hotel Excelsior, trasformata per l’occasione in un vivace centro europeo di innovazione e collaborazione.

Obiettivi e contesto del progetto ia4ye

Il progetto ia4ye ha l’ambizioso obiettivo di avvicinare i giovani all’intelligenza artificiale e fornire loro strumenti concreti per trasformare le idee in iniziative imprenditoriali. un’iniziativa che acquista un valore ancora più forte in un contesto come quello del sud Italia, dove le sfide occupazionali si intrecciano con un grande potenziale creativo e innovativo.

Un confronto europeo tra giovani e innovazione

All’incontro hanno partecipato delegazioni internazionali provenienti dalle Isole Canarie (Spagna) e dalla Turchia, arricchendo il confronto con esperienze, buone pratiche e visioni globali. il programma ha incluso workshop su strumenti digitali, comunicazione, con un focus specifico sull’uso dell’ia nelle startup e nei progetti imprenditoriali.

“Crediamo fermamente che l’intelligenza artificiale possa essere un volano di sviluppo per il nostro territorio. L’obiettivo è formare giovani consapevoli, competenti e pronti a costruire un futuro sostenibile e innovativo. Il sud ha le risorse umane, culturali e ambientali per guidare questo cambiamento”, ha dichiarato l’ing. Dalila Oliva, vicepresidente di euroformaz group e ingegnere in ambiente e territorio.

Il progetto ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico della calabria: dai Bronzi di Riace al lungomare Falcomatà, passando per le vedute mozzafiato di Scilla e Taormina, i partecipanti hanno scoperto la bellezza autentica del Mediterraneo.

“Questo progetto dimostra che da reggio calabria possono partire idee europee e visioni globali. la sinergia tra cultura, innovazione e formazione è il cuore pulsante della nostra missione”, ha sottolineato il prof. Michele Oliva, presidente di euroformaz group.

Con Ia4ye, Reggio Calabria si conferma punto di riferimento per l’educazione non formale, l’innovazione giovanile e la cooperazione internazionale. un segnale forte che dimostra come, anche dalle periferie d’Europa, si possa costruire un futuro più intelligente, equo e sostenibile.