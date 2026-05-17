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Cannizzaro ancora alla guida di Forza Italia Calabria: eletto con mozione unitaria

"Sono particolarmente emozionato, la vostra presenza per noi rappresenta il cuore pulsante del nostro movimento politico", le parole di Cannizzaro

17 Maggio 2026 - 13:03 | di Pasquale Romano

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Il deputato di Forza Italia e candidato sindaco a Reggio Calabria per il centrodestra, Francesco Cannizzaro, è stato confermato alla guida del partito in Calabria venendo eletto segretario regionale nel corso del primo congresso degli azzurri nella regione.

Al Palasport di Lamezia Terme, sede dei lavori, Cannizzaro è stato sostenuto da una mozione unitaria.

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“Sono particolarmente emozionato. Guardarvi da qui è un’emozione straordinaria, bellissima. La vostra presenza per noi rappresenta il cuore pulsante del nostro movimento politico.
 

Grazie per essere qui stamattina. Per noi questo è motivo di orgoglio, senso di appartenenza a questa famiglia. In Calabria FI ha una straordinaria famiglia”, ha detto Cannizzaro, ringraziando tutta la classe dirigente del partito a livello nazionale e regionale.

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