Cadi Futura: brutto stop in semifinale. Adesso serve l’impresa in gara 2

E’iniziata la serie di semifinale. Lecco batte Cesena 2-1. Chi vincerà affronterà la vincente della serie tra Giovinazzo e Cadi Antincendi Futura.

Una brutta battuta d’arresto per la Cadi Antincendi Futura che, gioca una gara assolutamente sottotono, davvero irriconoscibile rispetto a tutte le gare della stagione, contro un avversario in grande spolvero che ha sbagliato pochissimo.

Dopo una cavalcata di questo calibro, una battuta d’arresto, seppur bruciante ci potrebbe anche stare: adesso nella sfida di ritorno, servirà realmente una grande impresa per recuperare ben quattro gol, servirà orgoglio, carattere e tanti gol.

I quintetti

Falcone,Honorio,Scopelliti e Minnella con Parisi tra i pali. Di Capua in porta con Divanei, Marolla, Fanfulla e Di Fonzo.

Falcone subito pericoloso, idem Di Fonzo per i locali. Parisi è pronto su Tanke.

Dopo una lunga fase di studio ci prova anche Cutrignelli, subito dopo anche Tanke. Parisi ci prova dalla distanza, viene infastidito dalla difesa del Giovinazzo ed il tiro da campo a campo di Piscitelli sblocca il risultato all’undicesimo.

La reazione giallo-blu arriva con un gran destro di Pedro Mendes che termina di poco a lato.

Ad un passo dal palo anche Pizetta con un filtrante pericolosissimo.

Parisi è formidabile su Tanke, fa lo stesso Di Capua su Cividini.

Di Fonzo va vicinissimo al secondo gol: incrocio dei pali e tap in che viene annullato dalla difesa della Cadi. Il secondo gol è nell’aria: realizza il capitano Piscitelli. Di Fonzo va vicino anche al tris per i locali.

Nel secondo tempo è ancora Benedetto pericolosissimo. Cividini prova a scuotere i suoi con un tiro a giro, fuori di poco a lato. Parisi è bravo in uscita su Tanke. Di Benedetto è ancora pericoloso per Giovinazzo. Il terzo gol è vicino: la Cadi subisce il contropiede da manuale da Divanei per Di Fonzo all’ottavo. Minnella viene bloccato davanti alla porta da Di Capua.

Divanei completa il pomeriggio perfetto con un bel gol in contropiede.

La bruttissima serata giallo-blu culmina con l’espulsione di Kadu che salterà la prossima sfida di semifinale. La goleada passa anche dal gol di Di Benedetto.

Di Fonzo rischia anche il sesto gol.

A 2.20 dalla fine, un raggio di luce arriva in casa giallo-blu con il gol di Pizetta sotto porta su deviazione (5-1).