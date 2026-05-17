Volley: Puliservice da urlo. Le reggine si impongono contro Rossano

Tanto seguito, tanto pubblico ed una vittoria che non arriva per caso. Davanti agli occhi attenti ed interessati della “Prima squadra”, la Domotek Volley che, questa sera, nella A3 Maschile alle ore 19 al Palacalafiore cercheranno la vittoria del campionato ed il salto di categoria affrontando Belluno Volley, la Puliservice non sbaglia.

3-1 secco contro la quotatissima Pallavolo Rossano: ottima gestione del Mister Franco Giglietta ben supportato da Luciano Azzarà.

La gara ha dovuto subire un brusco cambio di campo a causa di un problema nelle attrezzature da gara del Palaboccioni Sotto rete alle ore 20 al PalaCsi di Gallina, pieno e festante.

Sfatato il tabù Pallavolo Rossano: tre set a uno complici i 25 a 20, 25 a 17, 19 a 25 ed il conclusivo 25 a 19.

Dopo la sconfitta in Coppa Calabria al Palacalafiore, la reazione delle amaranto è perentoria.

Prova di gruppo concreta con Verduci(fantastica la sua prova) e D’Elia in grande evidenza.

Martina Salvatore al centro realizzerà i punti determinanti del primo set.

Quel che impressiona, però, è il collettivo.

L’inserimento di Ilenia Buonfiglio è più che determinante.

Capitan Suelen Oliveira (da trascinatrice, come sempre, così come Perri) e compagne non hanno mollato di un centimetro la contesa, reagendo nei momenti di difficoltà a cospetto di un grande avversario.

La serie è apertissima ed adesso, si sposterà al Palazzetto di Rossano il 23 maggio alle ore 19.

L’eventuale “bella”,invece, verrà programmata qualora occorresse il 30 maggio alle ore 19 al Palaboccioni.

Chi vincerà la serie accedere al campionato di Serie B.