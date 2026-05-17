Volley, Domotek: è arrivato il grande giorno. In palio la serie A2

Oggi è il giorno. Reggio Calabria aspetta cifre da capogiro, entusiasmo e voglia di vincere.

Tutti sotto rete, tutto in una partita. Chi vince vola in A2, chi perde, resta in Serie A3.

Si gioca alle ore 19 al Palacalafiore.

Quarta gara decisiva della stagione per la Domotek Volley, probabilmente la più importante.

Dopo aver vinto la Coppa Italia Del Monte prima, la Supercoppa successivamente ed aver perso lo spareggio promozione “alla bella” , contro la Conad Reggio Emilia, gli amaranto di Mister Polimeni giocano la quarta sfida decisiva dell’anno, la finalissima del Playoff.

Anche in questa serie, ha prevalso il fattore campo.

La meritevole Belluno proverà a sfatarlo dopo aver vinto con merito in gara due tra le mura amiche.

Il Palacalafiore promette cifre da urlo dopo aver ampiamente superato le cinquemila unità più volte in stagione. Oggi, si gioca l’ultimo atto di una stagione incredibile e bellissima.

Massima concentrazione e voglia di far bene per gli amaranto.

Il team di Coach Mastrangelo va a caccia di impresa e sogni: l’esperto Berger ha fatto bene in gara due e si aggrega ad un roster da urlo, con Loglisci,Giannotti e Corrado che mettono tanta potenza, Basso e Mozzato al centro, Nicolò Hoffer libero ed il forte Marsili al palleggio.

La Domotek parte con i favori del pronostico e non vede l’ora di riabbracciare il proprio pubblico dopo la prima sul neutro del Benvenuti.

Capitan Laganà opposto, Zappoli e Lazzaretto in schiacciata con Saitta al Palleggio, Innocenzi e Presta al centro con Rigirozzo pronto a subentrare e De Santis da libero.

Arbitrano Marco Pazzaglini e Mariano Gasparro.

Classica diretta sul canale YouTube di Legavolley con Telecronaca di Giovanni Mafrici.