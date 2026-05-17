Azione presenta la Conferenza Territoriale ‘Reggio 2030: Comunità, Sviluppo e Inclusione’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un importante momento di confronto politico e programmatico sul futuro del territorio.

Il 18 maggio 2026, alle ore 17:00, presso l’Hotel Excelsior, si terrà la Conferenza Territoriale “Reggio 2030: Comunità, Sviluppo e Inclusione”, promossa dal coordinamento provinciale Azione Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una visione concreta e condivisa per il futuro della città, attraverso un percorso di ascolto, proposta e partecipazione che coinvolga cittadini, professionisti, associazioni, giovani e rappresentanti del mondo sociale ed economico.

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Ospite d’onore dell’incontro sarà il Senatore della Repubblica di Azione Marco Lombardo, che prenderà parte ai lavori contribuendo al dibattito sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e sul ruolo strategico delle politiche territoriali.

La conferenza sarà articolata con interventi tematici dedicati a settori strategici, come sport, istruzione, formazione, commercio e turismo, sanità, welfare e politiche sociali, diritti sociali, ambiente, territorio e trasporti, politiche internazionali e comunità straniere.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Segretario Regionale di Azione Calabria Francesco De Nisi, del Presidente Provinciale Domenico Pirrotta e del Commissario Provinciale Gianluca Califano, oltre alla segretaria Provinciale di Vibo Valentia Marisa Galati.

Le parole di Gianluca Califano

“Questa conferenza rappresenta un momento fondamentale di ascolto e costruzione – dichiara Gianluca Califano, Commissario Provinciale di Azione Reggio Calabria –. Vogliamo mettere insieme competenze, idee ed energie positive per costruire una Reggio Calabria più forte, inclusiva, moderna e protagonista, capace di valorizzare i propri talenti, far emergere le criticità e affrontare con concretezza la grande sfida del del futuro proponendo soluzioni”.

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L’appuntamento è aperto a cittadini, amministratori, associazioni, rappresentanti del mondo produttivo e a tutte le realtà interessate a contribuire alla costruzione di una visione condivisa per il bene comune.