Nissa-Reggina: le formazioni ufficiali delle due squadre
Ultimo atto della stagione con la finale play off
17 Maggio 2026 - 14:52 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Nissa-Reggina, gara valida per la finale playoff del girone I Serie D.
NISSA (3-5-2): Castelnuovo; Tamajo, Bruno, Cusumano; Rapisarda, Palermo, Rotulo, Provenzano, Lanza; Terranova, De Felice. All. Di Gaetano
A disposizione: Dregan, Agnello, Tumminelli, Alagna, Silvestri, Bonta, Kragl, Napolitano, Cittadino.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Barillà, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.
Arbitro: Marco Zini (Udine). Assistenti: Filippo Scorteccia (Firenze), Stefano Merlina (Chivasso). Quarto ufficiale: Andrea Prencipe (Tivoli)
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