Calcio a 5: A2 Elite, la Futura ci crede ancora. Trasferta a Regalbuto

Vincere, e pensare, successivamente, nel dare uno sguardo ai risultati dagli altri campi.

Dopo una settimana di sosta, ritorna in campionato di A2 Elite.

Ritorna, tutto in contemporanea.

Punti decisivi.

I giallo-blu della Futura giocano in casa del Regalbuto.

Voglia di replicare il successo della gara di andata, voglia di vincere, contro un avversario “affamato” di punti per ottenere la matematica salvezza nel torneo, voglia di tenere accesa la fiammella post-season, i punti in palio, infatti, potrebbero servire per rincorrere un piazzamento Playoff.

La Polisportiva Futura ha già ottenuto la matematica salvezza nel torneo, vincendo nel turno scorso contro Capurso.

Oggi, viaggiano alla volta della Sicilia.

Calcio d’inizio alle ore 16 in terra siciliana:la gara verrà trasmessa in diretta social dal club ospitante, in condivisione sulla pagina Facebook della Polisportiva Futura.

Regalbuto ha 23 punti in classifica contro i 20 del Capurso e cerca la “stoccata” salvezza.

Regalbuto è allenata da Vito Gamiddo.

Tosto il gruppo degli italiani il capitano Campagna, Ferrante,Capuano,Martines,Vitale,Rosone,Bruno, la conferma dello straniero Guillermo Wallace accanto a lui il giapponese Soshi Ogata.

Ivan Castrogiovanni è importante, così come il laterale Dani Vega, arrivato a campionato in corso.

“Non molliamo – bisogna dare un senso all’ultima parte di campionato – ha dichiarato il Mister Fiorenza..

Ci sono ancora possibilità per entrare nel Playoff per la Serie A. Non dipende esclusivamente da noi.

Siamo concentrati per far bene e per migliorare, indipendentemente dai risultati dagli altri campi, il nostro piazzamento nel ranking, al primo anno di A2 Elite.

Siamo in una zona tranquilla di classifica e possiamo concentrare le forze residue per dare il massimo. Sarà una gara difficilissima. Loro hanno bisogno vitale dei tre punti e grandi motivazioni.”

Arbitrano la sfida Luca Finotti di Rovigo e Michele Romeo di Roma 2 con Salvatore Pagano di Catania al cronometro.