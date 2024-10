Calcio a 5 – Amichevole, bene il Cataforio contro il Real Cefalù

Tre tempi da venti minuti effettivi come tappa di avvicinamento al campionato. Cataforio e Real Cefalù si sono incontrate in un test match dal sapore di A2. Il punteggio sorride ai reggini che vincono per 5-2 ma è da sottolineare come entrambe le squadre non si trovassero al completo. Mister Praticò ha dovuto fare a meno di capitan Cilione, Scopelliti e Giriolo, oltre Attinà prossimo alla partenza per il raduno di Novarello con l’Under19. Per Rinaldi out Di Maria e capitan Guerra non al top. Real che probabilmente dopo tre settimane di dura preparazione fisica in Calabria era già con la testa in Sicilia, per il ritorno a casa.

Il primo tempo si è concluso sul 4-0 per il Cataforio che ha realizzato con Atkinson alla prima azione e raddoppiato con Durante abile sul secondo palo a correggere il pallone teso di Scheleski. Il 3-0 porta la firma di Martino con un classico movimento da pivot ed è vincente l’azione solitaria di Atkinson che firma poi il poker.

Nel secondo tempo mister Rinaldi usa maggiormente il proprio marchio di fabbrica, il quinto di movimento. C’è la traversa colpita da Dirisio, mentre La Rocca e Mancuso respingono le conclusioni pericolose di Atkinson e Paschoal. Montelli accorcia all’11’ prima che Atkinson sfiori l’autorete con una deviazione (attento Mancuso). In chiusura di tempo c’è anche l’incrocio dei pali colpito dall’attivissimo Scheleski.

L’ultima frazione di gioco si apre con un altro legno del Cataforio, colpito da Parisi sul proprio rilancio, con un rimbalzo sfortunato del pallone che incoccia poi la traversa. Cefalù in gol su rigore con Paschoal e a chiudere il conto arriva il gol di Scheleski a suggellare un’ottima prova, sfruttando dalla propria metà campo la porta sguarnita degli avversari.

Il Cataforio riprenderà la preparazione lunedì e mercoledì disputerà una nuova amichevole contro la Maestrelli (C1).

ASD CATAFORIO C5 REGGIO CALABRIA-REAL CEFALU’ 5-2

Asd Cataforio: Parisi, Mancuso, D. Laganà, Labate, Durante, Creaco, Scheleski, Atkinson, Martino, G. Laganà, Ecelestini. All. Praticò.

Real Cefalù: La Rocca, Oneri, Guerra, Mazzariol, Stefanon, Paschoal, Montelli, Losito, Dirisio, Runfolo, Filippone. All. Rinaldi.

Marcatori primo tempo: 1’40” e 20’00” Atkinson, 5’30” Durante, 7’35” Martino

Marcatori secondo tempo: 11’32” Montelli (Ce)

Marcatori terzo tempo: 9’20” rig. Paschoal (Ce), 10’40” Scheleski