Calcio a 5 – Bovalino, impegno ufficiale in Coppa di Divisione

Parte ufficialmente domani, con il primo turno della Coppa della Divisione, la stagione agonistica del Bovalino calcio a 5. La formazione di mister Giovanni Venanzi, dopo un periodo serrato di preparazione atletica ed una serie di amichevoli molto utili a ben amalgamare la rosa a disposizione, affronterà con inizio alle ore 18, tra le mura amiche del “Pala La Cava”, la “Polisportiva Futura”, formazione reggina (Motta S. Giovanni-Lazzaro) che milita, anch’essa, nel campionato di serie B nazionale-girone H.

Domani, sarà pertanto l’esordio ufficiale per gli amaranto del Presidente Vincenzo Scordino, in una manifestazione di livello nazionale; ricordiamo che la formazione jonica militerà per la prima volta nel campionato di serie B, torneo che prenderà il via ufficialmente il prossimo 5 ottobre 2019 con l’esordio interno contro la Polisportiva Nuova Pro Nissa. E’ evidente che l’attesa per questo primo importante impegno è grande e per questo, la società, chiama a raccolta i propri supporters per rendere ancora più caldo il clima agonistico che già si respira nella cittadina jonica. In società si è molto fiduciosi e consapevoli che in caso di superamento del turno le sfide future assumeranno una connotazione ben diversa, in quanto si andranno poi ad affrontare formazioni di maggior livello (serie A2/A) che renderanno, sicuramente, più pregiato il cammino sportivo appena intrapreso.