Calcio a 5 – Cataforio in campo. Vinta la prima amichevole stagionale

Proseguirà la preparazione in attesa della seconda prestigiosa amichevole

Nel caldissimo pomeriggio del PalaBotteghelle è andata in scena la prima amichevole per il Cataforio, edizione 2019-2020. La squadra di Reggio Calabria, che parteciperà quest’anno al campionato di Serie A2, ha disputato un test-match contro la Gallinese, squadra che giocherà il torneo di C2 reggino e che nel suo roster presenta tanti ex bianconeri.

Una settantina circa i presenti all’impianto cittadino per vedere all’opera la creatura di mister Pasquale Praticò, priva soltanto di Aldo Durante. Un test che arrivava dopo cinque giorni di fatiche atletiche e di doppie sedute, agli ordini del preparatore fisico Davide Pignata.

Giusto per la cronaca l’amichevole si è sviluppata su tre tempi da venti minuti ciascuno, il primo dei quali si è concluso sul 2-1. Alla rete iniziale, davvero bella stilisticamente, di capitan Cilione, con un destro sotto l’incrocio, ha risposto l’ex Fortugno, su imbeccata di un altro ex, Gregorace. Poco dopo è arrivato il raddoppio, griffato Scopelliti con una bella conclusione. Da segnalare un salvataggio sulla linea su un pallonetto ravvicinato di Atkinson.

Seconda frazione terminata in pareggio, 1-1, con le reti di Martino prima ed Alessandro Cutrupi. In evidenza il neoacquisto Scheleski che con un destro potente ha colpito il palo. Positivo anche l’apporto dell’altro nuovo innesto Angelo Creaco.

Infine, nell’ultima frazione di gioco, oltre la traversa colpita da Scopelliti con un lob, ci sono state le reti di Martino (doppietta) ed Atkinson sono state intramezzate dal timbro di Fortugno (doppietta anche per lui) per il complessivo 5-3 finale.

Il lavoro dei reggini riprenderà adesso lunedì e per la prossima settimana il programma prevede sedute doppie soltanto mercoledì e venerdì, prima di partire sabato alla volta del PalaCatania dove si disputerà la prestigiosa amichevole con la Meta di mister Samperi.

La formazione reggina schierata quest’oggi da mister Pratico e dal suo vice, Quattrone: Parisi, Mancuso, Scopelliti, Labate, Giriolo, Laganà, Creaco, Scheleski, Atkinson, Cilione, Martino, Attinà, Crupi.