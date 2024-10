Calcio a 5 – Due atleti del Bovalino convocati nella Rappresentativa Calabria

Continua a far parlare di se il Bovalino calcio a 5, lo fa sia con la prima squadra che sta dando tante soddisfazioni ai dirigenti ma anche all’intera comunità bovalinese, ma anche con il “Bovalino calcio a 5 Smile” che è la squadra, unica nel mezzogiorno d’Italia, composta da ragazzi affetti dalla sindrome di down; ragazzi entusiasmanti che sprigionano positività in ogni momento della giornata e che già l’anno scorso hanno avuto modo di mettersi in bella evidenza.

Oggi, il mondo amaranto del Bovalino calcio a 5 si arricchisce di un’altra bella novità, infatti, due ragazzi della Smile: Rosario Trimboli e Andrea Cusato, sono stati convocati dalla rappresentativa della Calabria che parteciperà, nel periodo 8-10 novembre 2019, alla manifestazione FISDIR a Pavia. Questo il commento dei massimi responsabili della squadra jonica reggina: “Non ci sono parole per descrivere la nostra felicità. BC5 Smile è una realtà nata da pochissimo tempo, eppure ha già raggiunto successi degni dei massimi palcoscenici. I ragazzi Smile si divertono, e questo è il nostro orgoglio ed onore più grande. Allo stesso tempo, però, sottolineamo la grande valenza sociale, umana e pedagogica di questo bel progetto.

Questi campioni della vita sperimentano giornalmente il piacere di stare insieme nel segno dello sport e delle regole, insomma, per loro tutto è diventato “normale”. “Speciale” è, invece, un aggettivo che non vogliamo sentire, se non per indicare la grande emozione che riescono a regalarci con i loro sorrisi e con il loro impegno nel fare le cose. Un ringraziamento particolare, quindi, lo rivolgiamo a tutto lo staff del BC5 Smile che ogni giorno si impegna con passione e dedizione al fine di mantenere in vita questo sogno divenuto ormai realtà”