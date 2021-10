Calcio a 5: Fighters Real Arangea: La rosa femminile approda in Figc

La Società Real Arangea parteciperà nella prossima stagione 2021-2022 al campionato di calcio a 5 femminile Figc. La compagine giallo nera, con una rosa rinnovata esordirà in serie C continuando il suo cammino di crescita iniziato due anni fa.

Questo progetto, fortemente voluto dalle due veterane Katia Malavenda e Fabiana Livio che si sono messe in gioco non solo come giocatrici, ma che le vede anche nel ruolo di Dirigenti, affiancate da Antonino Sgrò e dal Presidente Michelangelo D'Ambrosio, mira a scardinare i preconcetti e pregiudizi culturali legati ad una visione della donna non più accettabile.

"Noi, sostengono le due Dirigenti, crediamo che il successo dipenda molto dalla nostra mentalità".

Mister: Francesco Tripepi. Preparatore portieri: Fabio Alampi

Portieri: Ilenia Amendolia, Laura Chindemi, Vanessa Pratticò

Giocatici di movimento: Katia Malavenda(K), Fabiana Livio (VK), Ilaria Calarco, Mariangela Sesini, Antonella Ventura, Stefania Genovese, Francesca Labate, Roberta Tavella, Valeria Spanti, Giovanna Moio, Vincenza Donato, Antonella Caristi, Giusy Freno, Teresa Zoccali, Claudia Di Grande, Jenny Izzo, Greta Buda.